Проведено Штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року, на якому представники міністерств, народні депутати, начальники обласних військових адміністрацій та представники галузі підсумували результати підготовки житлово-комунального господарства до нового опалювального сезону. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми завершили підготовку до опалювального сезону 2023/24. Станом на 1 жовтня понад 99% обʼєктів ЖКГ готові. Міст та громад на підконтрольних територіях, куди неможливо буде подати тепло, немає. У найближчі тижні тепло зʼявиться в усіх українських будинках, але відповідно до погодних умов у деяких громадах вже починають підключати до опалення соціальні обʼєкти.

За час підготовки були створені необхідні резерви обладнання та матеріалів, профінансовано громади, які подавали запити на відновлення критичної інфраструктури», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Серед підготовчих заходів, зокрема, були проведені спеціальні навчання із залученням теплопостачальних підприємств, операторів газорозподільних систем, а також працівників ДСНС, на яких вони відпрацьовували можливості оперативного підключення обладнання в умовах пошкодження об’єктів тепло- та водопостачання.