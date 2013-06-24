За ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури відбулась перша зустріч з девелоперами, забудовниками, представниками будівельної галузі щодо їхньої участі в другому етапі програми єВідновлення – компенсації за повністю зруйноване житло. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков оголосив про відкритий Меморандум про співпрацю між Міністерством та представниками галузі. Його ключова мета – доброчесне та вчасне виконання зобовʼязань забудовників перед українцями, які обиратимуть для себе первинний ринок нерухомості. Меморандум оприлюднений на сайті Міністерства та відкритий до підписання.

Олександр Кубраков наголосив на необхідності якнайшвидшого забезпечення житлом тих, хто постраждав внаслідок російської військової агресії, а також використанні фінансових інструментів залучення українців, зокрема через акційні пропозиції, знижки тощо.

До комісій місцевого самоврядування станом на сьогодні подано майже 5 тисяч заяв, більшість з них подали мешканці Харківської та Київської області. Маємо майже 500 сформованих житлових сертифікатів. Наступного місяця ці сертифікати можливо буде реалізувати.

Підкреслюємо, програма компенсацій не обмежує українців у реалізації сертифіката. Учасник програми може обрати будь-який регіон України та будь-який спосіб – інвестиція у майбутній обʼєкт нерухомості, купівля на первинному чи вторинному ринку.