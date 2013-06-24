Працюємо з іноземними партнерами для захисту українських енергообʼєктів. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зустрілися з Катрін Колонною, Міністром закордонних справ Франції, на одному з обʼєктів, де спільно з Укренерго та Агентством відновлення працюємо над пасивним захистом підстанцій, зокрема від атак дронів та ракет.

У фокусі розмови – відновлення та захист обʼєктів критичної інфраструктури. Одразу на місці змогли обговорити основні потреби для забезпечення енергетичної стійкості та визначити наступні кроки для реалізації спільних проектів у цій галузі.

Важливо, що ми знаходимо розуміння у партнерів і готові спільно працювати над прозорістю та підзвітністю будівництва», – зазначив Олександр Кубраков.