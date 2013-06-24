Наша велика мета – відновлена та модернізована Україна. Цю роботу урядова команда розпочала з перших днів повномасштабного вторгнення і не зупиняє ні на хвилину. Про це зазначив Віце-премʼєр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Урядовий портал.

«Це завдання, яке ставить Президент Володимир Зеленський та Премʼєр-Міністр Денис Шмигаль. Відновлювати прозоро та підзвітно, без корупційних ризиків. Дотримання цих умов означає зміцнення довіри до процесу відновлення не лише зі сторони міжнародних партнерів, інвесторів, а й з боку власних громадян», - повідомив урядовець.

Олександр Кубраков підкреслив: «За останні роки ми суттєво просунулися у подоланні корупційних ризиків у наших сферах роботи. У першу чергу, завдяки цифровізації. Успішно працює програма грошової допомоги на ремонти єВідновлення, в якій більша частина процесів відбувається онлайн – від подачі повідомлення до безготівкових розрахунків. Реформована система дипломування моряків, запущена єЧерга, Єдина державна система у будівництві, яка показала антикорупційний ефект у 10 мільярдів гривень».

За словами Віце-премʼєр-міністра, об’єднання двох міністерств вимагало створення нового стратегічного документа, де будуть визначені ключові заходи для запобігання корупції в Міністерстві та підпорядкованих підприємствах.

Нова Антикорупційна програма описує 50 ключових корупційних ризиків у сфері Міністерства. Документ не дублює визначені Державною антикорупційною програмою ризики, а навпаки – розширює їх перелік.

«Наше завдання – не дати цим ризикам бути втіленими. Як це зробити – пояснює Антикорупційна програма», - підкреслив Олександр Кубраков.

Ідентифіковані ризики охоплюють, зокрема, такі напрямки:

Відбудова

Містобудування

Просторове планування та архітектура

Регіональна політика та розвиток місцевого самоврядування

Публічні закупівлі

Автомобільний та залізничний транспорт

Система запобігання корупції

«Усі ризики та механізм їх мінімізації визначались у тісній співпраці з громадянським суспільством. Лише до процесу оцінювання ризиків у діяльності Міністерства долучились 2 тисячі осіб. Це були як представники громадськості, так і наші співробітники, колеги із державних підприємств. Я вдячний нашим партнерам, які долучились до створення Антикорупційної програми – ПРООН в Україні та уряду Японії і сподіваюсь на продовження нашої співпраці», - наголосив урядовець.