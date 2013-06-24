Під час візиту Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере до України, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков висловив подяку голові Уряду Норвегії за потужну підтримку, яку держава й суспільство надали нашій країні та її громадянам. Зокрема, за системну військову та фінансову допомогу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Урядова делегація відвідала міста на Київщини, які постраждали від російської окупації, та ознайомилася з ходом відновлення житлових будинків.

«Україна комплексно реалізує державну політику у сфері відновлення житла, яке було пошкоджене чи зруйновано внаслідок російської агресії. В травні ми запустили перший етап — ремонти осель вартістю до 200 тисяч гривень. Сьогодні цією послугою вже скористалися понад 10 тисяч українських родин. У серпні розпочався другий етап — компенсації за повністю знищене майно. Це означає, що держава компенсуватиме вартість знищеного житла для придбання нової оселі у будь-якій частині України. Важливо сказати, що державна політика відновлення постраждалого житла включає в себе цифрові інструменти контролю та звітності.

Програми відновлення житла розроблялись спільно з фахівцями Світового банку. Їх успішна реалізація дає перспективу розширенню участі фінансової організації, одним із ключових партнерів якої є Норвегія» — зазначив Олександр Кубраков.

Зазначимо, що внаслідок вторгнення росіян на Київщину навесні 2022 року в столичному регіоні пошкоджено понад 27 тисяч об’єктів інфраструктури, серед яких найбільше - житлових. Міста Буча, Ірпінь, селище Гостомель були пошкоджені на 70%. Завдяки активності мешканців громад за підтримки місцевої влади на деяких обʼєктах відновлювальні роботи та перші етапи відбудови почалися майже відразу після деокупації.