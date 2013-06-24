Понад 100 українських та міжнародних компаній та організацій долучились до першої зустрічі Business Advisory Group. Ця платформа створена за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України й об'єднує представників різних видів бізнесу, зацікавлених у системній роботі в Україні. Більшість учасників зустрічі також є членами ініціативи Ukraine Business Compact, в рамках якої близько 600 компаній підписали Меморандум, заявивши про намір сприяти відновленню України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков наголосив на важливості системної співпраці між державою та бізнесом також у контексті відновлення пошкоджених підприємств.

«Відновлення бізнесу, навіть в умовах повномасштабної війни є ключовим елементом для перезапуску економіки регіонів, а відповідно – створення робочих місць, залучення іноземних інвестицій та післявоєнної відбудови країни в цілому. Команда Міністерства розробила Концепцію відновлення бізнесу, яка складається з чітких, системних кроків для підтримки підприємців. Крім того, питання залучення іноземних інвестицій, особливо на рівні регіонів та територіальних громад, залишається важливим для покращення інвестиційного середовища та нових можливостей для розвитку», - заявив Олександр Кубраков.

Окрім цього, на зустрічі було зазначено найбільш значущі, дефіцитні та інвестиційно привабливі напрями діяльності бізнесу на етапі відбудови, з-поміж яких виробництво окремих видів будівельних матеріалів, інвестиції у відновлювальну енергетику, будівництво заводів з переробки та утилізації будівельного сміття.

Під час заходу учасники Business Advisory Group домовилися про створення секторальних груп з-поміж представників Міністерства та підприємств щодо формування механізму ефективної та прозорої участі бізнесу у відбудові.