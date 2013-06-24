Спільно з американськими партнерами запускаємо проект енергетичної стійкості громад. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час зустрічі з Послом США в Україні Бріджит Брінк, Директором місії USAID Теодорою Делл та американськими експертами з питань енергетики. Сторони обговорили запуск спільного проекту, який посилить стійкість енергетичної інфраструктури в умовах війни та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Підходимо до відновлення системно. Наша задача зараз не тільки забезпечити вдале проходження опалювального сезону, але й впровадити комплексні рішення для стабільної роботи енергосистеми у найближчі роки. Працюємо над трьома складовими: використання вже наявної інфраструктури для розбудови малої розподіленої генерації, впровадження високоефективної когенерації та поступовий перехід до відновлюваних джерел енергії. Разом з тим, серед завдань залишається відновлення постраждалої інфраструктури та захист енергообʼєктів. Спільно з експертами зі Сполучених Штатів Америки опрацьовуємо найкращі технічні рішення», – прокоментував Олександр Кубраков.

Сторони домовились вже найближчим часом опрацювати дорожню карту спільного проекту, а також визначити громади для запуску пілотних проектів.