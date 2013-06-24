25 липня Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков взяв участь у засіданні П’ятого Керівного комітету Міжвідомчої координаційної донорської платформи для України. Про це повідомляє Урядовий портал.

У ході засідання він презентував пріоритети відновлення України на 2023 рік та середньострокові плани з реформування України.

«Ми пройшли важливий шлях від структурування фінансових інструментів до детального аналізу секторальних потреб на міжнародних воркшопах. Зараз ми переходимо до спільного середньострокового планування до 2027 року. Синхронізуємо регіональну політику, оновлюємо секторальні стратегії, готуємо відповідні трьохрічні інвестиційні програми.

Щодо пріоритетів відновлення, фокусуємось не лише на відбудові критичної та соціальної інфраструктури, житлі та транспорті, але і на економічному розвитку громад, питанні робочих місць та бізнес-можливостей на звільнених територіях.

Спільно з партнерами ми маємо одночасно долати шлях до членства у Євросоюзі, у проведенні реформ, відбудові зруйнованої інфраструктури та модернізації країни в цілому», — заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Також сторони обговорили ініціативу Єврокомісії зі створення спеціального Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility). Він передбачає виділення до 50 мільярдів євро для підтримки України на період 2024-2027 років.

Олександр Кубраков повідомив партнерів, що урядова команда вже розробляє спеціальну дорожню карту — Український План (Ukraine Plan) зі структурних реформ та інвестиційних проектів, які Україна планує реалізувати в наступні 4 роки.

Мінінфраструктури запропонувало бачення комплексного планування, яке інтегрує Державну стратегію регіонального розвитку, План відновлення та розвитку регіонів, Програми комплексного розвитку громад, а також секторальних стратегій, які мають бути оновлені відповідними міністерствами.

Міжвідомча координаційна донорська платформа для України була запущена в січні 2023 року. Її мета — координація міжнародних зусиль щодо фінансової підтримки України в коротко- та середньостроковій перспективі.

Платформа об’єднує представників України, G7, Європейського Союзу, а також партнерів з міжнародних фінансових інституцій, зокрема Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку та Банку розвитку Ради Європи.