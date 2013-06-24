У Берліні провели низку важливих зустрічей, які можуть в найближчій перспективі сприяти відновленню української інфраструктури та економіки. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає Урядовий портал.

На зустрічі з Федеральним Міністром економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце обговорили хід спільних проектів відновлення, спрямованих на відбудову громад та підтримку малого та середнього бізнеса.

«Подякували за майбутній пакет чергової допомоги у розмірі 195 мільйонів доларів. Важливий аспект – підтримка реформи децентралізації, яку впроваджує наша команда. Значна частина реформи вдалася саме завдяки системній підтримці Німеччини. Зацікавлені також у залученні німецького бізнесу для відбудови України, зокрема через механізм державно-приватного партнерства. Один з пріоритетних напрямів – залучення фінансування на реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення», – зазначив Олександр Кубраков.

Також Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури провів зустріч Федеральним міністром житла, міського розвитку та будівництва ФРН Кларою Гейвітс.

«Німеччина має потужний досвід сталого будівництва та використання енергоефективних технологій. Це також обов’язкова умова для українського відновлення за принципом “відбудувати краще, ніж було”. Зазначили, що ключову роль у комплексному відновленні відіграють громади. Наша задача – посилити їхню спроможність і забезпечити продовження діалогу з німецькими партнерами. До речі, маємо понад 130 партнерств між українськими та німецькими містами. Маємо підтримку з боку Міністра Гейвітс – посилюємо співпрацю», – зазначив Олександр Кубраков за результатами зустрічі.

Олександр Кубраков подякував німецькому Уряду за створену програму страхових гарантій для інвесторів під час зустрічі Державним секретарем Офісу Федерального Канцлера ФРН Йоргом Кукісом.

«Це вагомий сигнал для всього світу, що працювати в Україні не тільки можливо, але й потрібно. Ми зі свого боку забезпечуємо послідовне виконання реформ, які сприятимуть не тільки співпраці, але й підтверджують нашу готовність до євроінтеграції. Окремий фокус на підготовці щорічної Конференції з відбудови України, яка відбудеться влітку у Берліні. Готуємо практичні рішення для партнерств та запуску програм для оздоровлення української економіки», - зазначив Віце-пре’єр-міністр.

За результатами зустрічей Олександр Кубраков наголосив: «Маємо як конструктивні пропозиції щодо розвитку співпраці, так і ясні перспективи на майбутнє».