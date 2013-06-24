Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає нову послугу для міжнародних перевізників у рамках проекту єЧерга – можливість відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті. Про це повідомляє Урядовий портал.

Переглядати всі активні черги можна через особистий кабінет в системі «Шлях». Йдеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем єЧерга та «Шлях».

«Міністерство перебуває у постійному діалозі з перевізниками та водіями, а всі конструктивні пропозиції щодо вдосконалення сервісу єЧерга завжди беруться в роботу. Функція заміни водія, доступність сімома мовами, можливість перевізнику слідкувати за чергами своїх автівок одночасно – це лише частина функціоналу, яка була розроблена для зручності користувачів. Продовжуємо працювати над масштабуванням сервісу для всіх транспортних засобів, що перетинають наш кордон», – наголосив Віце-прем'єр міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Перевірити статус всіх автомобілів в електронній черзі можна в особистому кабінеті Системи «Шлях» у вкладці «Моя єЧерга». Зокрема перевізник може переглянути:

Транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі

Статус авто в єЧерзі

Дані про підприємство, транспортний засіб, причіп

Номер вантажної митної декларації

Нагадаємо, з 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Наразі тестування охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути. За результатами тестування невдовзі стане доступною послуга слотування – можливість обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху автобуса.

Довідково

За час функціонування єЧерги кордон за електронним записом вже перетнуло 415 тисяч вантажівок та майже 7 тисяч автобусів.

Проект «Електронна черга перетину кордону» реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерствоv цифрової трансформації України, Укртрансбезпеки, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, Державної митної служби України, та Державної Прикордонної Служби України за підтримки TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.