Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков провів зустріч з президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіко Танакою. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили допомогу Японії у реалізації першочергових проектів відбудови, а також необхідність залучення приватних інвестицій у розвиток української економіки.

«Однією з умов повноцінного відновлення деокупованих громад є перезапуск економіки на цих територіях. Вже зараз спільно з іноземними колегами шукаємо найкращі шляхи для залучення інвестицій. Зокрема, у нашому портфелі є довгострокові проекти, повʼязані з транспортною інфраструктурою, збільшенням експортної спроможності, проекти управління відходами. Дякую японському Уряду за підтримку», – прокоментував Олександр Кубраков.

Наразі Мінінфраструктури та JICA реалізують дві фази Програми з екстреного відновлення України на загальну суму понад 575 мільйонів доларів. Вона охоплює такі сфери:

гуманітарне розмінування;

підтримка транспортної галузі;

відновлення критичної інфраструктури;

управління відходами руйнувань;

медичні та освітні послуги;

підтримка аграрного сектору тощо.

У рамках цієї співпраці Японія уже передала першу партію техніки для відновлення Ірпеня, що на Київщині.

Нагадаємо, в червні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Агентство реконструкції Японії домовились про обмін досвідом ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф. Також японське агентство надаватиме консультаційну та технічну підтримку в питанні відновлення постраждалих громад та територій України.