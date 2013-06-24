Ефективна реалізація ветеранської політики залежить не тільки від “центру”, а й від кожного, хто працює на місцях, у громадах. На цьому наголосив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун під час форуму “Ветерани – шлях додому: спроможності громад у захисті прав та задоволенні потреб ветеранів”, що відбувся сьогодні у місті Тернопіль. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед учасників – українські ветерани й ветеранки, урядовці, міністри, народні депутати, представники громад Тернопільської області, неурядові організації, які працюють над потребами, захистом прав учасників бойових дій, ветеранів, членів їхніх сімей та членів сімей полеглих воїнів.

Олександр Порхун поінформував присутніх про ключові пріоритетні напрями роботи Мінветеранів. Це, зокрема, психологічна та спортивна реабілітація ветеранів, професійна адаптація з подальшим працевлаштуванням, розвиток ветеранського підприємництва, розширення та диджиталізація адміністративних послуг, забезпеченням житлом, політика пам’яті.

“При розробці нової державної ветеранської політики Мінветеранів врахувало досвід США, Великої Британії, Хорватії, Канади. Формуючи ключові напрями, ми насамперед керувалися запитом, потребами та проблематикою ветеранів, ветеранок, членів їхніх сімей, родин полеглих Захисників і Захисниць України. Дякую Українському ветеранському фонду Мінветеранів за їхні дослідження, де ми бачимо ці проблеми. Це важливо, адже ми дотримуємося принципу: нічого для ветеранів без ветеранів. Але водночас треба і розуміти, що ефективна реалізація ветеранської політики залежить не тільки від “центру”, а й від кожного, хто працює на місцях, в громадах. Адже саме з громади мобілізується майбутній ветеран, і у громаду він повертається після демобілізації. Тому наш акцент – на плідній, надійній співпраці з громадами, органами місцевого самоврядування та усіма органами центральної виконавчої влади”, – наголосив Олександр Порхун.

Своєю чергою заступник Міністра у справах ветеранів України Максим Кушнір презентував проекти, які впроваджує Мінветеранів на підтримку реінтеграції ветеранів війни та їхніх сімей у цивільне життя. Це, зокрема, диджиталізація ветеранських сервісів, масштабування “єдиних ветеранських вікон” у ЦНАП, навчання та професійна адаптація, підтримка ветеранського підприємництва, програми із забезпечення житлом тощо.

“Безпосередня участь місцевої влади та територіальних громад у реалізації ветеранської політики на місцях є надважливою. Тому спільними зусиллями маємо зробити все, щоб ветерани й ветеранки відчували на місцях, що держава піклується про них”, – зазначив Максим Кушнір.

Форум “Ветерани – шлях додому: спроможності громад у захисті прав та задоволенні потреб ветеранів” організовано Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за підтримки Програми USAID “РАДА: наступне покоління”.