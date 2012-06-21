Уночі проти 10 серпня у німецькому Берліні на арені Max-Schmeling-Halle зустрічалися український чемпіон світу у за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик і німець Марко Хук.
Бій завершився достроковою перемогою українця, яку він здобув завдяки технічному нокауту наприкінці 10 раунду.
Загалом упродовж всього протистояння Усик діяв першим номером і демонстрував вельми видовищний бокс. Натомість Хук здебільшого діяв не за правилами та використовував різні брудні прийоми.
Проте після екватору бою німецький боксер втомився та у підсумку пропустив не одну серію від Сашка. А після однієї із затяжних атак з боку Усика рефері взагалі зупинив поєдинок, оскільки відбувалося тотальне побиття німця.
Отже, технічний нокаут, і Олександр Усик виходить до півфіналу, де зустрінеться Маріс Брієдіс (Латвія) – Майк Перес (Куба).
Пропонуємо переглянути повне відео цього яскравого бою.