Кабінет Міністрів України розпочав практичну реалізацію Програми підтримки прифронтових регіонів. Детальніше про Програму розповів Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час включення в ефір Єдиного марафону. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Програма підтримки прифронтових регіонів ініційована Президентом України. Ми ухвалили перший пакет Програми, і вже цієї осені мільйони людей у прифронтових областях отримають конкретну допомогу. Йдеться про підтримку економіки, освіти, охорони здоров’я, житлової політики та базових потреб родин. Це системна політика, яка дає можливість людям залишатися у своїх громадах», – зазначив Олексій Кулеба.

Він повідомив, що з 10 вересня аграрії прифронтових територій зможуть подавати заявки на дотації «1000 грн за гектар» через Державний аграрний реєстр. Уже з 1 вересня критично важливі підприємства отримають право бронювати до 100% своїх працівників, щоб утримати виробництво навіть у зонах бойових дій. З 1 листопада розпочнеться прийом заявок на гранти для садів та теплиць із компенсацією до 80% витрат.

Окремим напрямом є житло. Розширена програма «єОселя» тепер доступна для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових громад. Уже з 10 вересня люди зможуть оформлювати іпотеку з державною компенсацією: до 70% першого внеску, до 70% щомісячного платежу протягом першого року, а також до 40 тисяч гривень супутніх витрат – комісій, зборів, страхування.

З вересня всі учні початкових класів по всій країні та старшокласники у прифронтових областях отримають безкоштовне гаряче харчування. На це Кабінет Міністрів виділив майже 780 мільйонів гривень. Паралельно модернізуються харчоблоки – ще понад 210 шкіл цього року обладнають сучасною технікою.

У громадах, де існує постійна загроза обстрілів, розгортається мережа укриттів і захисних споруд у школах, садочках, будинках культури та громадських просторах. На ці потреби держава спрямувала 6,2 мільярда гривень, ще 1,6 мільярда гривень передбачено на шкільні автобуси, 500 мільйонів гривень – на протипожежний захист, а 200 мільйонів гривень – на металодетектори. Це дозволить тисячам дітей повернутися до очного навчання в умовах, які відповідають стандартам безпеки.

Додатково передбачена допомога для родин. Кожна сім’я, яка опалює житло самостійно, отримає 19 400 гривень на закупівлю дров, вугілля чи пелет. Виплати відбудуться у вересні-жовтні. З жовтня для сімей у прифронтових громадах діятиме щомісячна компенсація вартості 100 кВт електроенергії.

З вересня на 20% зростає фінансування медичних закладів у віддалених громадах – за кожного пацієнта. У вересні також набули чинності нові коефіцієнти для швидкої допомоги, що дозволяють забезпечити стабільну роботу бригад у прифронтових районах.

Він також додав, що другий пакет Програми буде сфокусований на розширенні можливостей для бізнесу, підвищенні зарплат для вчителів, медиків і соціальних працівників, підтримці лікарень та збільшенні пенсій у прифронтових громадах. Мета Уряду – забезпечити стабільну підтримку прифронтових регіонів упродовж щонайменше десяти років.