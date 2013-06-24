12 травня в італійській Вероні відбувся підготовчий захід «На шляху до URC 2025», що є важливим етапом підготовки до Міжнародної конференції з відновлення України URC 2025, який відбудеться в липні у Римі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Подія, що була присвячена ролі регіонів та громад у відновленні України, об’єднала представників урядів України та країн ЄС, міжнародних організацій, місцевого самоврядування, громадянського суспільства та бізнесу.

Українську делегацію очолив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. До її складу увійшли також Перший заступник Міністра Альона Шкрум, заступник Міністра Олексій Рябикін та голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Країну-партнера Італію представили Віце-прем’єр-міністр – Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні, спецпредставник Італії з питань відбудови України Давіде Ла Чечіліа, президент Італійської торгової агенції (ІТА) Маттео Зоппас, очільник міста Верона Даміано Томмазі.

У програмі конференції – чотири дискусійні панелі, присвячені регіональному та локальному виміру Ukraine Recovery Conference, залученню приватного сектору до розвитку послуг і сталому відновленню. Одну із сесій було присвячено міжнародним партнерствам, які підтримують та розвивають українські громади та регіони.

У вітальній промові Олексій Кулеба подякував країні-партнеру Італії за постійну та послідовну підтримку України, зокрема за допомогу нашим громадянам, які тимчасово знайшли захист на території країни-партнера, за побратимство громад, збільшення обсягу підтримки у гуманітарній та енергетичній сферах, військовій допомозі.

Він також наголосив, що Україна цінує всі ті зусилля, які Італія докладає у питаннях щодо сталого та справедливого миру в Україні.

«Для українців, для Європи, для всього цивілізованого світу питання встановлення справедливого та тривалого миру сьогодні є на першому місці. Україна щодня живе під обстрілами, постійними атаками шахедів, з руйнуваннями. І попри це, наші громади та регіони відновлюються. Україна відбудовується вже зараз, не чекаючи завершення війни. І це безпрецедентно.

В Україні кажуть: цінна та допомога, яка приходить тоді, коли вона справді потрібна. І саме Італія стала однією з тих країн, яка підставила плече нашій державі у найскладніші часи. Італія була й залишається надійним партнером у оборонній та енергетичній сфері, та авжеж у відновленні. Сьогоднішній захід – важливий крок на шляху до URC 2025 у Римі. Ми прагнемо, щоб ця конференція стала початком нових довгострокових партнерств, нових інвестиційних рішень і нової політики, в основі якої стоїть повага до того, що Україна вже зробила, і готовність йти далі разом», — зазначив Олексій Кулеба.

Він також наголосив, що Україна сьогодні є надійним партнером для країн світу, адже має колосальний досвід впровадження енергетичних рішень, сталого функціонування логістичної інфраструктури, роботи бізнесу та промисловості, впровадженні проєктів розвитку в умовах повномасштабної війни.

В свою чергу, Антоніо Таяні наголосив, що Італія має намір відіграти провідну роль у відбудові економіки України, зокрема у відновленні її виробничої інфраструктури. Він також підтвердив непохитну підтримку України та готовність уряду Італії співпрацювати з міжнародними партнерами задля досягнення справедливого і тривалого миру.

Він додав, що Україна та Італія плідно працюють, щоб якнайкраще підготуватися до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у в Римі в липні.

Напрацювання конференції стануть частиною спільної позиції, яку Україна представить на URC 2025. Саме громади, у партнерстві з державою, бізнесом і міжнародною спільнотою, формують майбутнє відновлення — від дій на місцях до стратегічних рішень на глобальному рівні.