16 жовтня відбувся консультаційний семінар «Міцний фундамент для відновлення, реконструкції та модернізації України», організований Європейською Комісією за допомоги інструменту TAIEX у партнерстві з країнами-членами ЄС, за участі Міністерства економіки України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Заступник Міністра економіки України Олексій Соболев виступив з вітальним словом, а також в контексті забезпечення регіонального розвитку презентував напрацювання Плану України в рамках програми Ukraine Facility від ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід було присвячено обміну досвідом між фахівцями-практиками ЄС та українським урядом, а також представниками громадянського суспільства, соціальними партнерами та місцевими органами влади. Він має сприяти ширшому залученню представників українського суспільства до підготовки Плану України.

П’ять панельних дискусій були присвячені досвіду здійснення реформ у європейських країнах, розвитку партнерств між державою та суспільством, розробці інвестиційних програм, впровадженню належних систем управління та моніторингу фінансів, а також розробці Плану України.

Спікерами виступили представники Кабінету Міністрів України, Європейського Союзу, а також урядів країн-членів ЄС. Окрім того, до події долучилися понад 290 зареєстрованих учасників.

Олексій Соболев в ході семінару «Проект Плану України: презентація реформ та ключових секторів для відновлення та відродження регіонів і територіальних громад України» поділився деталями щодо роботи над документом.

«У Плані України ми приділяємо окрему увагу регіональному розвитку, оскільки саме в регіонах перш за все відбуватиметься відбудова. Тому ми маємо забезпечити можливості місцевих громад щодо розробки та планування проєктів, надати необхідні ресурси та цифрові інструменти для управління. Залученість представників місцевої влади та територіальних громад на етапі розробки Плану дозволяє нам врахувати наявні потреби та спільно розробити ефективну систему взаємодії», - зазначив Олексій Соболев.

Він також подякував представникам ЄС та країн-членів об’єднання за організацію події та додав, що врахування їх досвіду при розробці Плану дозволить зробити взаємодію з ЄС ефективнішою та сприятиме європейській інтеграції України.

Уряд України планує продовжувати подальші консультації з представниками регіонів для більшого залучення в процес та збору конкретних пропозицій до Плану України.