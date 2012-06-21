Дніпровський спортсмен Олексій Бондаренко, який кілька років тому втратив ногу внаслідок ДТП та попри все вирішив залишитися у великому спорті, отримає професійний біговий протез.
Гроші на його виготовлення зібрали небайдужі дніпряни. Допомогли з коштами й бігові клуби міста. Очільник Дніпра Борис Філатов також закликав підтримати мрію наполегливого хлопця про Паралімпійські ігри-2020 у Токіо.
Восени мешканці Дніпра започаткували в мережі Інтернет акцію на підтримку Олексія Бондаренка. Завдяки небайдужим людям спортсмену вдалося зібрати близько 90 тис. грн.
Майбутній паралімпієць також звернувся по допомогу до мера Бориса Філатова. Його заяву з проханням надати кошти розглядала спеціальна комісія. За її рішенням у рамках програми надання адресної допомоги на придбання протезно-ортопедичних виробів для людей з інвалідністю мерія виділила 170 тис. грн.
«Мерія міста Дніпра виділила мені 170 тис. грн, яких бракувало на спеціальний біговий протез, і я вже взимку зможу повноцінно бігати», — написав Олексій Бондаренко на своїй сторінці в соцмережі.
Історія цього спортсмена вражає. П’ять років тому його кар’єру професійного боксера перервала автомобільна катастрофа: чоловік втратив багато крові та пережив кому. Крім того, незважаючи на всі зусилля, лікарям не вдалося врятувати частину його правої ноги. Та Олексій не відмовився від мети. Ще в лікарняній палаті він розпочав наполегливі тренування, потім спробував себе у паравелоспорті, а згодом і в тріатлоні. Та без спеціального протеза Олексієві доводилося долати заключний етап змагань — бігову дистанцію — на звичайних милицях.
Людина з неймовірною силою волі — Олексій Бондаренко – вкотре здивував усіх, коли у вересні 2016 року, під час «Дніпро Екомарафону», підкорив вражаючу дистанцію у 10 кілометрів. Уже найближчим часом сучасний біговий протез подарує Олексієві Бондаренку шанс стати, як він сам каже, першим в Україні марафонцем без однієї ноги.
Прес-служба Дніпровської міської ради