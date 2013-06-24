Без України не існує архітектури безпеки Європи. На цьому наголосила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час дебатів Конгресу Альянсу лібералів та демократів за Європу (АЛДЄ) «Зміцнення безпеки Європи у воєнний час», що відбулися у Стокгольмі, Швеція, передає Урядовий портал.

«Головний урок, який ми винесли за рік цієї війни – це навчання на практиці. Тільки завдяки власним діям ми змогли засвоїти нові уроки: як залишатися стійкими, впевненими, та як відстоювати наші цінності. Я особливо пишаюся діями, які були зроблені колективно демократичним світом і індивідуально, кожною державою Європи і по той бік Атлантики, і тими рішеннями, які були ухвалені на підтримку України. Всі ці дії і рішення – це історії успіху», - заявила Віце-прем’єр-міністр.

Одним з найважливіших рішень, з її слів, стало надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

23 червня минулого року всі члени ЄС продемонстрували єдність та непохитність, а Україна отримала перспективу майбутнього – мирного, у складі європейської сім'ї.

«Ми повинні відштовхуватися від цих уроків. Ми ще далекі від стратегічного бачення майбутньої архітектури безпеки. Але ми дуже близькі до того, щоб почати її формувати, і я думаю, що настав час для прийняття деяких рішень. Мова про багаторічну стратегічну невизначеність щодо євроатлантичних прагнень України – одне з рішень, яким роками спекулювала російська федерація.

Через прийняття нарешті політичних рішень щодо залучення України до сім'ї європейської та євроатлантичної оборонної архітектури ми повинні, нарешті, визнати очевидне: без України не існує архітектури безпеки Європи», – заявила Ольга Стефанішина під час дискусії.

Основними питаннями обговорення стали також посилення оборонної підтримки України, а також реконструкція та повоєнне відновлення.

Участь у дебатах взяли також Кайса Оллонгрен, Міністр оборони Нідерландів,

Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, депутат німецького Бундестагу, голова Комітету з питань оборони, Аушріне Армонайте, Міністр економіки та інновацій Литви.

Модератором заходу виступив Віце-президент АЛДЄ Даніель Берг.