Справжня євроатлантична інтеграція України почалася після Саміту лідерів НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року – до цього, це була співпраця в рамках партнерства. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час організованого Посольством Литовської Республіки публічного брифінгу за участі послів країн-членів НАТО та представників аналітичних центрів, що відбувся у понеділок, 18 грудня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У межах заходу обговорили реалізацію рішень Вільнюського саміту НАТО та очікування від майбутньої зустрічі лідерів Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні у 2024 році. Також обговорили найважливіші реформи, передбачені в межах процесу євроатлантичної інтеграції України, та важливість імплементації адаптованої Річної Національної Програми.

«Різниця між реальністю до Вільнюського саміту і після нього полягає в тому, що до Саміту все, пов'язане з нашою євроатлантичною інтеграцією, здебільшого будувалося на рамках співпраці, співробітництва, різних форматах, форматі EOP (Партнерство з розширеними можливостями – прим.ред.) тощо. Після Вільнюського саміту розпочався реальний процес євроатлантичної інтеграції. Тому після Вільнюса ми зосередилися на виконанні рішень і запуску форматів, узгоджених на Саміті», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

З її слів, було забезпечено сталу роботу Ради Україна-НАТО на всіх рівнях, також було затверджено програму та структуру роботи Ради на 2024 рік, яка відповідає наявним робочим форматам Альянсу. Зокрема, орган став надійним механізмом кризових консультацій в межах статті 4 Вашингтонського договору. Перше засідання в межах майданчику відбулось 12 липня 2023 року на полях Вільнюського саміту на рівні глав держав і урядів, після цього Україна і НАТО створили низку спільних комітетів і робочих груп для активного і змістовного діалогу з питань, що становлять взаємний інтерес.

Крім того, за підсумками Саміту, Україна підготувала та представила адаптовану Річну національну програму (аРНП) на 2024 рік, також пріоритетні проекти в межах Комплексного пакету допомоги (КПД) НАТО для України.

«Ми підходимо до кінця року з розумінням того, що всі домовленості, досягнуті на полях Вільнюського саміту, виконані. Починаємо працювати над реалізацію тих блоків трансформацій, які були узгоджені на наступний рік в межах РНП. Також зараз формуємо очікування від наступної зустрічі лідерів у Вашингтоні. Водночас наша парадигма полягає в тому, що ми вже діємо як союзники НАТО. Ми відчуваємо це на основі індивідуальної взаємодії з союзниками, через взаємодію зі штаб-квартирою НАТО, роботу Ради Україна-НАТО і реформи в цьому напрямку. Тому Україна продовжить діяти як союзник доти, доки, власне, не стане союзником», – підсумувала Ольга Стефанішина.

Вона висловила особливу подяку союзникам, які доклали багато зусиль, створивши необхідне підґрунтя для рішень, які Україна змогла реалізувати після Вільнюса. Окремо вона подякувала Послу Литовської Республіки в Україні Вальдемарасу Сарапінасу, Посольству Литви, за те, що вони зібрали брифінг невдовзі після рішення Європейської Ради розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Це рішення стало потужним сигналом для багатьох європейських і трансатлантичних столиць, що Україна не сповільнюється у проведенні реформ, наша відданість не зменшується, підкреслила Віце-прем’єр-міністр.

Зі свого боку Голова Представництва НАТО в Україні Карен Мактір відзначила, що за пів року після Вільнюського саміту було досягнуто значного прогресу в межах співпраці України та Альянсу.

«Рада Україна-НАТО вже працює, працює на різних рівнях і вже довела, що є дуже політично сильним форматом для НАТО і України, де сторони можуть сидіти на рівних за столом переговорів і приймати рішення, спрямовані на досягнення прогресу», – зазначила Голова Представництва НАТО в Україні.

Вона також відзначила важливість адаптованої РНП як стратегічного документу, який рухатиме процес реформ в Україні.