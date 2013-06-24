Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністр юстиції України Ольга Стефанішина виступила на спеціальному засіданні Комітету з правових питань Європейського парламенту на запрошення його голови Ільхана Кючюка. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У своєму зверненні вона представила ключові здобутки України у сферах судової реформи, прозорості, підзвітності та загального прогресу в межах переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу. Засідання відбулося у форматі відкритого обміну думками з європарламентарями.

«Для України реформи та трансформація держави в умовах війни — це не лише реалізація прагнень нашого суспільства, але й життєво необхідний крок для збереження функціонування держави. Україна — це не лише про війну. Це, насамперед, про людей, про стійкість, здатність долати виклики та повертатися до європейської родини попри всі труднощі. Не лише український Уряд чи Президент рухають країну до Європейського Союзу, а й увесь народ», – зазначила Віце-премʼєр-міністр.

З її слів, Україна завершила і попередньо ухвалила на національному рівні проекти трьох стратегічних документів, які визначають бачення трансформації країни на період до членства України в Європейському Союзі.

«Це бачення було втілене у трьох Дорожніх картах: з верховенства права, реформування державного управління та функціонування демократичних інституцій. Крім того, ми також запропонували План дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України. Документ підготовлено в широкому діалозі з представниками меншин, але також враховує ключові питання, які піднімала одна з держав-членів ЄС. Ми завершуємо підготовку до представлення цих Дорожніх карт країнам-членам ЄС та Європейській Комісії. Над ними працювали сотні, тисячі державних службовців, експертів, народних депутатів України, колеги з експертного середовища країн-членів ЄС у співпраці та координації з Європейською Комісією», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Водночас вона наголосила на тому, що основні зусилля щодо трансформацій зазначених сфер розпочалися задовго до того, як Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

Так, ще у 2016 році, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, Україна перейшла від чотирирівневої до трирівневої судової системи та створила новий Верховний Суд. Створено Вищий антикорупційний суд, судді якого були відібрані на основі прозорих конкурсних процесів. Було суттєво реформовано інститути суддівського врядування. Так, Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів були сформовані у повній відповідності до європейських стандартів. Члени цих органів були обрані за допомогою процедур, що базуються на оцінці заслуг та відповідають міжнародним стандартам, забезпечуючи незалежність, доброчесність та професійну спроможність.

Крім того, було реформовано Конституційний Суд, встановлено нові кваліфікаційні критерії та прозорий конкурс для відбору суддів, що передбачав участь міжнародних експертів.

Віце-премʼєр-міністр відзначила високий рівень цифровізації державних послуг, що значною мірою зменшує корупційні ризики.

За останні десять років Україна побудувала одну з найдосконаліших антикорупційних систем серед країн-кандидатів на вступ до ЄС – з повністю функціонуючою інституційною системою, яка включає Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Національне агентство з питань запобігання корупції та спеціалізований антикорупційний суд, відзначила Ольга Стефанішина.

«З 2019 року було винесено понад 210 вироків у справах про корупцію на найвищому рівні, у яких фігурувало майже 300 осіб. Крім того, спеціальна конфіскація незаконних активів вже повернула державі понад 704 мільйони гривень, і це тільки початок», – повідомила урядовиця.

З її слів, трансформація України продовжується: «Ми зосереджуємося на підвищенні спроможності інституцій, ефективності та доброчесності — це і є основа наших дорожніх карт. Ми розглядаємо інституційну цілісність та ефективності як ключовий актив».

Окремо Ольга Стефанішина подякувала за підтримку і допомогу Європейського Союзу щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Вона також закликала продовжувати роботу щодо дотримання та посилення санкцій, а також щодо використання заморожених активів рф: «Дуже вдячна за те, що ми можемо розраховувати на вас у всіх починаннях».