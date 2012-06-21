Верховна Рада голосуванням за скороченою процедурою нібито скасувала сумнозвісні «олійні правки», тобто зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур. Чому нібито?
Нагадаємо – йшлося про те, що на експорт олійних культур – ріпаку та сої припинялося відшкодування ПДВ. Після численних протестів аграріїв з вимогою скасувати цю законодавчу норму, з численними зволіканнями питання таки було винесено у сесійну залу. Але яким цікавим чином: на розгляд народних обранців було запропоновано два законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України: №7403-2, розроблений групою народних депутатів з Аграрного комітету, і №7403-д, запропонований главою Податкового комітету Ніною Южаніною.
Різниця полягає у тому, що перший законопроект просто скасовував дію поправки, а другий пропонував відшкодовувати ПДВ лише тим експортерам, які самі виростили цю сировину на своїх землях. Здається ніби така норма спрямована проти трейдерів, насправді ж – на користь агрохолдингів. Адже малі та навіть середні сільгоспвиробники не експортуватимуть продукцію самотужки – не ті обсяги, та й нема у них в штаті менеджерів з міжнародних зв’язків, власної логістики тощо.
І саме такий законопроект підтримав поки що чинний парламент 176 голосами «за». Отже, тепер агрохолдинги мають усі можливості скупляти задешево сировину у фермерів, продавати її за кордон як свою і відшкодований з державного бюджету ПДВ спокійнісінько класти до своєї кишені. З чим народних обранців і вітаємо.