З 1 січня наступного року в Сумах розпочне роботу Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул. За його словами, подібний центр — Західний — запрацює й у Луцьку. Відкриття таких закладів — непересічна подія не лише для двох обласних міст, а й усіх шанувальників спорту, зокрема легкої атлетики. Адже відтепер юнаки і дівчата матимуть усі умови для повноцінних тренувань, аби поповнити лави Олімпійської збірної України.
Як наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко, це насамперед вияв спортивної довіри до Сум і області, багатої легкоатлетичними традиціями. Протягом року тут проходитимуть підготовку приблизно 70 спортсменів молодіжної та юнацької категорій. На функціонування центру в наступному році у державному бюджеті передбачено понад 10 мільйонів гривень. До його діяльності залучать місцеві науково-медичні заклади, фахівців Сумського держуніверситету та об’єкти спортивної інфраструктури міста.