Відома українська співачка, суперблондинка Оля Полякова пояснила, чому не виступає в Росії. Про це вона розповіла в інтерв'ю karavan.ua. Пише РБК-Україна.
«З Росією мені довелося, що називається, вирішувати питання. Справа в тому, що тато останні десять років свого життя викладав у Москві, в дипломатичній академії, і мама після смерті батька залишилася там жити. У мене в Росії добре розвивалася кар'єра, і мені довелося зробити свідомий вибір – відмовитися від гастролей, які приносили гарні гроші. Просто тому, що це неможливо і неприпустимо під час війни», – наголосила зірка.
«Хоча я прекрасно розумію артистів, які продовжують там давати концерти. Коли закусуєш вудила і витрачаєш стільки років, щоб потрапити в цю обойму, а потім виявляється, що туди вже не можна, – ти продовжуєш за інерцією туди скакати», – додала Полякова. За словами співачки, вона не готова закривати очі на агресію з боку Росії і не їздить туди, навіть, заради матері.
«Але я завоювала дійсно народну любов, дуже нею дорожу і не готова закривати очі на те, що відбувається у відносинах наших країн. Зрештою я перестала їздити в Росію, навіть, щоб провідати маму, тепер вона приїжджає сюди, а не я до неї», – розповіла співачка.