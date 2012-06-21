Український омбудсмен Валерія Лутковська та її російська колега Тетяна Москалькова відвідали трьох українських в’язнів у тимчасово окупованому Криму. Серед них — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, якого було заарештовано торік у січні за звинуваченням в організації та участі в масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року.
Про візит Валерії Лутковської до Сімферополя повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Секретаріату українського омбудсмена Богдан Крикливенко, пише Укрінформ. «Після трьох місяців, і особливо тяжких двох останніх діб переговорів, нам вдалося зустрітись із політичними в’язнями, яких утримують в Криму, а також із тими засудженими, хто звернувся з проханням про переведення на материкову Україну», — написав Богдан Крикливенко. За його словами, українська сторона просила про зустріч із 42 особами, проте окупаційна влада Криму допустила українського омбудсмена лише до трьох.
Пізніше Тетяна Москалькова повідомила російським ЗМІ про домовленість щодо ще одного візиту Валерії Лутковської до виправних колоній Сімферополя, де відбувають покарання засуджені українські громадяни. Він має відбутися влітку наступного року. Російський омбудсмен також розповіла, що розгляд питання про переміщення засуджених українців, які перебувають у виправних колоніях на території окупованого Криму та деяких суб’єктів РФ, на материкову Україну, у найближчих планах омбудсменів.
Після візиту до Сімферополя Валерія Лутковська та Тетяна Москалькова відвідали Миколаїв, де у СІЗО утримують двох військових із Криму — Максима Одинцова та Олександра Баранова. Тетяна Москалькова відзначила, що затримані перебувають «у цілком задовільному стані, охайно одягнені, задоволені умовами утримання, але їх турбує пред’явлене обвинувачення, яке вони вважають незаконним, необ∂рунтованим і несправедливим».
До 2014 року Одинцов і Баранов служили в ЗСУ, у частині, розташованій у Сакському районі Криму. Коли її захопили російські військові, Одинцов і Баранов перейшли на службу в армію РФ. Їх було затримано 20 листопада цього року на адмінкордоні з Кримом унаслідок спецоперації СБУ. Проти них порушено кримінальні провадження за звинуваченням у дезертирстві та державній зраді.