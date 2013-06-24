Нещодавно Медичні закупівлі України придбали на замовлення Міністерства охорони здоров’я за державний кошт 15 інноваційних систем лінійних прискорювачів «Elekta Harmony». Вони будуть розподілені в онкоцентри Сумської, Рівненської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Волинської, Івано-Франківської, Одеської, Кіровоградської, Харківської областей та до Національного інституту раку. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Вперше таке дороговартісне медобладнання як лінійні прискорювачі закуповується централізовано державним коштом у такій кількості. Дякую Медичним закупівлям України за те, що змогли здійснити закупівлю з рекордною економією для державного бюджету. Вдалося заощадити 482 млн грн, або 47%. Робимо все, аби якісна, доступна та безоплатна медична допомога була доступна кожному українцю. Тепер своє “домашнє завдання” мають доробити медзаклади: забезпечити готовність прийняти, змонтувати та запустити в роботу лінійний прискорювач. Кожен керівник онкоцентру взяв на себе відповідне зобов’язання на етапі, коли формувався розподіл. Крайній термін – травень наступного року. Ті, хто не зможе впоратись – обладнання не отримає», – наголосив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час селекторної наради з керівниками онкоцентрів, які мають отримати лінійні прискорювачі згідно з затвердженим розподілом, та обласних департаментів охорони здоров’я.

Завдяки лінійним прискорювачам лікарі зможуть здійснювати точне, ефективне і персоналізоване лікування ракових пухлин з мінімальними побічними ефектами для пацієнтів. Вони дозволяють безпосередньо впливати на ракові клітини чи пухлини, таким чином лікування важких стадій онкології може відбуватися без хірургічного втручання та з більшою ефективністю.

Під час наради керівники медзакладів прозвітували про проміжні результати підготовки приміщень для можливості належного функціонування систем лінійних прискорювачів. Серед присутніх був Едем Адаманов, генеральний директор МЗУ, та представник компанії-виробника обладнання для того, щоб відповісти на питання, які виникають у керівників медзакладів під час підготовчих робіт, та оперативно надати їм усю необхідну інформацію.

Міністр наголосив на тому, що важливо забезпечити поставки лінійних прискорювачів у всі онкоцентри до травня наступного року. Однак, враховуючи логістичні та організаційні процеси, це має відбуватися поступово, тому є необхідність, аби певні медзаклади пришвидшили підготовку та могли розпочати отримання лінійників вже в грудні цього.