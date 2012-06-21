Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Закарпатці вчаться проводити фестивалі в режимі онлайн. Вперше такий фест учора організувала та провела «Закарпатська школа моделей «A'Star» за підтримки Українського культурного фонду.
На святі звучали народні пісні, виконувалися хореографічні композиції, які відображали традиції святкування Івана Купала. Учасники також демонстрували старовинний гуцульський одяг гуцулів, відібраний із колекції історико-краєзнавчого музею селища Ясіня, що на Рахівщині
Відомий у краї телеведучий Тудор Кілару дав змогу учасникам аматорських колективів імпровізувати, бути вільними від багатьох умовностей. Дівчата сплітали віночки, співали й танцювали. Хлопці ж виконували гуцульський танок «Аркан», послідовно ознайомлюючи публіку з його елементами.
Учасники «Закарпатської школи моделей «A'Star» продемонстрували одяг, стилізований під старовинний, з колекції «Спадщина». Створена ще в 2018-му, жіноча колекція постала в оновленому вигляді – з доповненням дитячих і чоловічих предметів. Усі вони виконані з використанням етнічних гуцульських мотивів, багатих на художнє оформлення. Цей одяг відзначається новітнім кроєм, сучасним оздобленням, експериментами з гуцульською орнаментикою.
Театралізовану постановку колекції учасники на галявині зустріли гарячими оплесками. Ті ж глядачі, що застигли біля екранів моніторів , відгукнулися схвальними відгуками у соціальній мережі.
Пісні, танці, палаюча посеред галявини ватра глядачам, які спостерігали дійство через мережу Фейсбук, давала можливість віртуально поринути в часи минувшини. Загалом протягом 7 липня і на ранок наступного дня трансляцію, зроблену під час віртуального фесту «Гуцульська ватра», переглянули близько півтори тисячі користувачів Фейсбуку.