Вчора, 23 травня, на сайті Київради було опубліковано онлайн-петицію з проханням зрубати всі тополі на території столиці та заборонити їх висаджувати.
Автор ініціативи Юрій Пятківський мотивує свій заклик тим, що у багатьох киян є алергія на тополиний пух і в його сезон «закладеність носа, набряки, свербіж, чхання, кашель істотно ускладнюють їхнє життя», а також змушують приймати небезпечні ліки.
Вирубані дерева чоловік пропонує пустити на дрова.
Щоб розглянули ініціативу в мерії, онлайн-петиція повинна зібрати не менше 10 тисяч підписів за 90 днів. За перші півдня за знищення тополь «проголосувало» лише 25 осіб.