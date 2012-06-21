Запоріжці запропонували зміни до програм базової школи (5—9 класи) та взяли участь в обговоренні на онлайн-порталі EdEra. До обговорення вже долучилися понад 600 осіб, які залишили до п’яти тисяч повідомлень.
— До онлайн-обговорення навчальних програм базової школи долучилися як батьки школярів, так і фахівці різних галузей, — говорить заступник начальника управління департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Валентина Хіврич. — Робочі групи, до складу яких увійшли запорізькі педагоги, розглядатимуть пропозиції та формуватимуть варіант документа на обговорення. Наші освітяни вносять пропозиції та своє бачення нової програми навчання. Цей процес триває на рівні Міносвіти. Окрема увага приділяється роботі з обдарованими школярами і дітьми з особливими потребами.