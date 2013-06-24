26 вересня в Києві відбулася презентація «Оновленої інформатики — IT-студій»— проекту, що переосмислює інформатику як предмет шкільної програми. Під час події презентували оновлені матеріали для всіх учасників навчального процесу. Проект реалізується з ініціативи Мінцифри та МОН у межах програми EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом. Про це повідомляє Урядовий портал.

«ІТ-студії — це новий підхід до викладання та вивчення інформатики в школах. Діти використовують на уроках сучасні технології, вчать мови програмування, розвивають актуальні цифрові навички. Також це сучасний формат контенту — анімовані відео, презентації та локалізовані матеріали. Після успішного завершення пілоту ми масштабуємо програму оновленої інформатики в усі освітні заклади. Наша мета — впровадити освітні ресурси ІТ-студій для 4 млн українських школярів», — пояснює Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це повідомляє Урядовий портал.

Освітні ресурси ІТ-студій створювалися та пілотувалися в минулому навчальному році у 50 закладах освіти. До апробації долучилося 70 вчителів та понад 3 тисячі учнів. Зараз матеріали «Оновленої інформатики — IT-студій» готові до використання у всій системі загальної середньої освіти, як у початковій, так і в базовій та старшій школі. Вони є гнучкими для застосування відповідно до вибраної вчителем навчальної програми.

«Європейський Союз вітає досягнення проекту ІТ-студії, що реалізується в межах нашої флагманської програми EU4DigitalUA. Успішне масштабування інноваційних ресурсів на всі українські школи є свідченням співпраці між Україною та ЄС, а також непохитної підтримки цифрової освіти й цифрової трансформації України Європейським Союзом», — зазначив заступник Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло.

Під час презентації обговорили:

— Як навчальним закладам зареєструватися на платформі та почати використовувати освітні ресурси ІТ-студій?

— Як вчителю інтегрувати ІТ-студії в навчальний процес?

— Розбір інтерфейсів для кожного з цих учасників навчального процесу.

— Переваги матеріалів «Оновленої інформатики — IT-студій» на окремому модулі платформи Дія.Освіта.

— Якими є нові уроки та інтерактивні заняття?

«Оновлені матеріали розміщені на окремому модулі платформи Дія.Освіта. Ми опитали вчителів та учнів, проаналізували фідбек та покращили функціонал платформи. Серед ключових особливостей ІТ-студій — урахування потреб кожної з аудиторій та інтерактивні завдання для оцінювання й відпрацювання навичок. Платформа також відповідає принципам веб-доступності — для полегшення навігації платформою людям із зоровими або когнітивними порушеннями», — зазначає заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Функціонал платформи буде розширюватися до кінця 2023 року.

«Завдяки партнерам, експертам, методистам і бізнесу здійснено величезну роботу з оновлення інформатики в школах. Тепер черга вчителів і шкіл почати використовувати IT-студії. На цьому етапі важливо якісно інтегрувати цей ресурс у навчальний процес та адаптуватися до нового та інтерактивного формату занять», — зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаці Дмитро Завгородній,

До презентації долучилися експерти Google.org, Фонду Східна Європа, міжнародної організації Save the Children, Genesis, UNICEF та Харківського ІТ-кластера.

«Ми раді вітати успішне масштабування ресурсів для всіх вчителів інформатики та школярів України. EU4DigitalUA залучила найкращих українських та міжнародних експертів для створення методології та якісного контенту для учнів 1–11 класів. Іспанські експерти дослідили освітні платформи, цифрові компетенції, цифрову оцінку та методи навчання й викладання», — сказала технічний інституційний координатор FIIAPP програми EU4DigitalUA Марія Гастон Бетран.

Проект реалізується з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України в межах програми EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом.