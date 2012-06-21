Сьогодні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив у сесійній залі Верховної Ради доопрацьовану Програму діяльності уряду. Під час цього, він, зокрема, зазначив, що останнім часом уряд показав, що, разом із українцями, може протистояти безпроцентному виклику — коронакризі, а нині пропонує якісно напрацьовану програму виходу країни із нинішньої складної економічної ситуації та її подальшого економічного розвитку.

Денис Шмигаль також зазначив, що надану програма діяльності засновано на курсі Президента Володимира Зеленського і має стати новим соціальним договором з українцями.

«Ми пропонуємо новий план розвитку країни. Затвердження нашої програми — це підтримка українського виробника, малого і середнього бізнесу, енергетиків і фермерів, оновлена медична реформа і зміни в пенсійній системі, здешевлення кредитів і підвищення соціальних стандартів, підтримка великої кількості кроків, які ми робитимемо, щоб отримати спільний результат», — сказав урядовець.

До доопрацьованої програми уряд має чіткий план дій, а кожне міністерство — конкретний набір завдань із визначеними пунктами і термінами до виконання, а також відповідальними особами. Через цю програму реалізовуватиметься нова філософія щодо пріоритетності національного виробника та українського бізнесу. Йдеться про новий період економічного націоналізму.

Прем’єр також наголосив, що Кабінету Міністрів не потрібен річний імунітет від відставки, який за законодавством передбачений уряду, якщо документ буде затверджено: «Ні мені, ні членам уряду не потрібен імунітет. Ми можемо і будемо працювати ефективно без жодних імунітетів. Ні ми, ні я не класичні політики, не популісти. Я особисто ідентифікую себе державним менеджером», — наголосив він. І додав, що цей уряд прийшов, щоб виправляти помилки і робити очікувані суспільством зміни.

Уряду й парламенту для плідної роботи потрібна спільна дорожня карта, порозуміння та взаємодія. І оновлена програма діяльності уряду має нею стати. Адже її напрацьовано спільно з комітетами ВР. А також вона може стати інструментом контролю за діяльністю Кабінету Міністрів. А, власне, програму він визначив як ретельно напрацьований і якісний стратегічний документ.

Далі депутати мали можливість поставити запитання до Прем’єра та представленої програми. Стосувалися вони, зокрема, підтримки середнього і малого бізнесу, приватизації, реформи децентралізації, гендерної рівності, прав осіб з інвалідністю тощо.

Народні обранці також мали час для коротких виступів, у яких висловлювали своє, часом кардинально протилежне, ставлення та позицію щодо запропонованого до розгляду документа.

Проте голосування засвідчило, що нинішня редакція програми поки що переконала не всіх. Отже, за затвердження відповідної постанови проголосувало 207 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»