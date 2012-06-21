Заступник голови Київської міськдержадміністрації Ілля Сагайдак продемонстрував дизайн столичної станції метро Лівобережна.
«Спершу дизайн станції метро Лівобережна був інший, але через брак часу — всього півтора місяці, — ми зрозуміли, що не встигнемо втілити всі ідеї. Довелось обігравати дизайн навколо існуючої плитки на стінах, яку встигнуть тільки відновити.
Також, у процесі реалізації задуму, змінили систему освітлення вестибюлів, відмовилися від використання лед-підсвітки оздоблення колон та фасадів на пероні й спростили дизайн фасадів входу у метро з площ», — каже пан Сагайдак.