Заступник голови Київської міськдержадміністрації Ілля Сагайдак продемонстрував дизайн столичної станції метро Лівобережна.

«Спершу дизайн станції метро Лівобережна був інший, але через брак часу всього півтора місяці, ми зрозуміли, що не встигнемо втілити всі ідеї. Довелось обігравати дизайн навколо існуючої плитки на стінах, яку встигнуть тільки відновити.

Також, у процесі реалізації задуму, змінили систему освітлення вестибюлів, відмовилися від використання лед-підсвітки оздоблення колон та фасадів на пероні й спростили дизайн фасадів входу у метро з площ», каже пан Сагайдак.

Gazeta.ua

 