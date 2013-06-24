Міністерство фінансів України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердили оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України (далі – Стратегія). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Збереження високого рівня невизначеності внаслідок тривалої повномасштабної війни вимагає актуалізації спільних стратегічних пріоритетів для ефективного реагування на нові виклики та можливі сценарії розвитку подій. Реалізація оновленої Стратегії сприятиме підвищенню ефективності та скоординованості дій регуляторів фінансового ринку, спрямованих на посилення макроекономічної та фінансової стабільності, залучення інвестицій та подальшу інтеграцію України в Європейський Союз.

Оновлення Стратегії також передбачене в Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Які зміни відбулися?

Основні зміни в оновленій Стратегії стосуються:

розширення заходів для макроекономічної та фінансової стабільності: додано нові ініціативи, що стосуються законодавчого врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва, розроблення Стратегії з розвитку іпотечного кредитування, реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також підвищення стійкості критичної інфраструктури та цифрової операційної стійкості фінансового сектору та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ці кроки спрямовані на забезпечення надійності та ефективності роботи фінансової системи;

модернізації ринків капіталу: оновлено заходи для розвитку інфраструктури ринків капіталу. Це включає узгодження цільової моделі роботи ринків капіталу із зацікавленими сторонами, консолідацію облікової інфраструктури та активне залучення іноземних інвесторів. Мета цих змін – реформувати ринок, щоб максимально використати можливості для залучення приватних інвестицій;

поглиблення євроінтеграції: розширено ціль III "Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС" і додано нову ініціативу "Європейська інтеграція фінансового сектору". Передбачається поглиблення співробітництва з інституціями ЄС, виконання програмних документів, активна участь у переговорному процесі та імплементація актів права ЄС, ураховуючи рекомендації Європейської комісії за результатами скринінгу. Ці оновлення відображають стратегічний курс на всебічний розвиток та інтеграцію українського фінансового сектору в європейський простір.

Для ефективного реагування на поточні виклики оновлена Стратегія також містить короткий перелік ключових індикаторів, які є важливими в короткостроковій перспективі. Також під час оновлення Стратегії уточнено п’ять індикаторів та додано чотири нові, що стосуються розширення доступу до дистанційних фінансових та державних (публічних) послуг через Систему BankID НБУ, законодавчого регулювання діяльності інвестиційних фондів, удосконалення системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення, розширення лінку з іноземним депозитарієм на інструменти відбудови і відновлення. Додатково в цьому документі актуалізовано опис поточного стану фінансового сектору України та характеристики його майбутнього.