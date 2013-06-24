Президент України Володимир Зеленський і Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між двома країнами. Цей документ замінить існуючу Угоду, яка діяла з 2017 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко, нова Угода несе суттєві зміни до торгового режиму між Україною та Канадою. Також в рамках цього документу Україна і Канада уклали Угоду з цифрової торгівлі, яка стала для нашої країни другою після відповідної Угоди з Великою Британією.

«Ця Угода переводить торговельні відносини двох країн у новий вимір, адже при підготовці документу ми застосували новий ліберальний метод в сфері послуг – дозволено все, що не заборонено. Тобто Угода не регулює, що дозволено, а навпаки - ретельно виписує винятки із повної свободи надання послуг. Це має сприяти максимальному розвитку торгівлі послугами між Україною та Канадою. В розділі, який стосується торгівлі товарами, містяться нові правила походження, які дозволяють використовувати частини або інгредієнти з ЄС, Британії, Ізраїлю для товарів, які експортуються до Канади без мит. Це розширить залучення українських виробників до глобальних ланцюгів постачання», - пояснила Юлія Свириденко.

За її словами, в Угоді оновили розділ про захист інтересів бізнесу, додавши в неї комплексний і сучасний набір правових інструментів захисту інвестицій. Також були розширені і спрощені умови для тимчасового в’їзду працівників українських компаній до Канади з метою надання послуг.

Підписана Угода містить сучасний розділ про цифрову торгівлю між Україною та Канадою, заснований на принципах вільного і відкритого розвитку цифрової екосистеми економіки. Зокрема, цифрова складова Угоди гарантує свободу транскордонної передачі інформації, свободу вибору місця розташування обладнання, свободу вихідного коду, а також відкритий доступ до інтернету.

Нова Угода також включає оновлені глави про правила та процедури походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, розробку та адміністрування заходів та прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку. На додачу до цього вона регулює фінансові послуги, тимчасовий в'їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю і малі та середні підприємства.

«Таким чином Україна підтверджує, що наша економіка будується на таких самих засадах поваги до працівників і довкілля, як і в Канаді. Це перша Угода, яка засвідчує, що Україна поділяє торговий порядок денний Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів. Її текст побудовано на стандартах Угоди про вільну торгівлю Канади, США та Мексики і Угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується приєднатися. Таким чином Україна долучається до загального тренду наших союзників, якій називається friendshoring – розвиток торгівлі з країнами, які поділяють принципи економічної політики. Фактично це сучасний торговий та юридично обов’язковий економічний пакт з партнерами, які підтримують нашу безпеку. В умовах геоекономічної конкуренції такі угоди підкреслюють, які спільні цінності будуть захищені безпековими гарантіями наших партнерів», - пояснила Юлія Свириденко.

Також укладена Угода має стати кроком до активної підготовки до майбутнього економічного розвитку деокупованого Криму і ролі кримських татар в цьому. Адже в ній йде мова по посилення ролі корінних народів в економіці і міжнародній торгівлі.