Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 2370 (2017) щодо запобігання набуттю зброї терористами. Вона спрямована на подолання постійної загрози виготовлення, зберігання, передачі, придбання або використання зброї терористичними групами. Прес-служба Постійного Представництва України в ООН повідомила, що метою цієї резолюції є подальше підвищення ефективності заходів щодо контролю над озброєннями, здійснених на національному, регіональному та міжнародному рівнях з метою припинення незаконного використання стрілецької зброї та легких озброєнь, а також компонентів для виробництва саморобних вибухових пристроїв.
Також зазначається, що в своїй заяві делегація України закликала до посилення експортного і прикордонного контролю, зокрема правил передачі зброї, військової техніки чи чутливих матеріалів, а ще — до зміцнення співробітництва правоохоронних та розвідувальних органів держав. Раніше увага міжнародної спільноти зверталася на продовження порушень міжнародного права Російською Федерацією, яка постачає на окуповану територію на сході України численні види зброї, які використовуються для проведення терористичних атак. У зв’язку з цим українська делегація наголошувала на необхідності посилення зобов’язань, підтверджених у прийнятій резолюції, щодо припинення підтримки терористів, а також на важливості притягнення до відповідальності тих, хто постачає зброю, фінансує або надає будь-яку іншу підтримку терористам.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»