ООН підготувала новий пакет по «зерновій ініціативі», врахувавши пропозиції Туреччини, який може стати підґрунтям для відродження Чорноморської зернової ініціативи.

Про це міністр закордонних справ Хакан Фідан заявив після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомляє Укрінформ із посиланням на TRT Haber.

«Завдяки інтенсивним зусиллям і внеску нашої країни ООН підготувала новий пакет пропозицій. Ми вважаємо, що це є підґрунтям для відновлення ініціативи», - сказав Хакан Фідан.

Міністр наголосив також на тому, що нині також триває робота в напрямку усунення проблемних питань та уроків, які виникли протягом попереднього періоду дії «зерновог коридору», аби угода діяла на більш постійній основі.

За словами турецького міністра, відновлення Чорноморської зернової ініціативи було на першому місці в порядку денному зустрічі в Москві.

«Пожвавлення Чорноморської ініціативи було на першому місці в нашому порядку денному. Ми наголосили на критичній ролі ініціативи як для глобальної продовольчої безпеки, так і для стабільності Чорноморського регіону. Я повторив наше переконання, що відновлення ініціативи відновить стабільність в обох сферах», - сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини також повідомив, що в ході зустрічі йшлося про хід війни та зусилля Туреччини та президента країни зі встановлення миру.

«Ми ніколи не відмовлялися від цілі покласти край цьому конфлікту дипломатичними засобами. Ми хочемо, щоб у нашому регіоні встановилися постійний мир і стабільність. Я повторив це сподівання під час нашої зустрічі з паном Лавровим. Я також підтвердив, що ми готові надати максимальну підтримку. Раніше ми проводили прямі переговори між сторонами. Я сказав, що ми продовжуємо виконувати роль фасилітатора або посередника, коли будуть виконані необхідні умови. Я поділився подібними повідомленнями у ході зустрічей у Києві, який відвідав минулого тижня», - сказав Фідан.

За його словами, цей візит є підготовкою до зустрічі президентів Туреччини та Росії в Сочі, який відбудеться найближчим часом.

Завтра міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрінеться з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.