Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних нападів, яку ініціювала Україна. Резолюцію було ухвалено одностайно: за неї віддали голоси всі п’ять постійних членів Ради безпеки і десять непостійних.
Президент Петро Порошенко привітав ухвалення документа. «Ухвалення РБ ООН ініційованої Україною резолюції щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури від терактів (майже 50 співавторів) — вагомий успіх і внесок у зміцнення нацбезпеки України», — йдеться на президентській сторінці у Твіттері.
У МЗС України пояснюють, що резолюція має на меті підвищити ефективність міжнародних зусиль для протидії терористичним актам проти об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в межах Глобальної контртерористичної стратегії ООН. Вона передбачає запровадження кримінальної відповідальності за планування, підготовку, фінансування й матеріально-технічну підтримку терористичних атак на стратегічно важливі об’єкти інфраструктури, зокрема інтернет і туристичні пам’ятки.
На відкритих дебатах Ради безпеки щодо захисту критичної інфраструктури головував міністр закордонних справ Павло Клімкін, оскільки з 1 лютого наша держава головує у Радбезі ООН, повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства. Павло Клімкін зауважив, що «захист критичної інфраструктури нагальний для національної та громадської безпеки й для економічного розвитку всіх країн. Терористичні напади на ці об’єкти та служби можуть перешкоджати життєдіяльності суспільства і спричинити людські страждання», — наголосив міністр.
За словами Павла Клімкіна, з 2015 року кілька українських урядових структур, а також об’єктів критичної інфраструктури — регіональні енергетичні компанії та фінансові установи — стали об’єктами кібератак. Міністр повідомив, що невідомі хакерські групи нещодавно атакували київський аеропорт та електронну базу Міністерства оборони України. Торік на початку грудня сайти Держказначейства, Міністерства фінансів і Пенсійного фонду України було тимчасово виведено з ладу саме перед завершенням фінансового року.
«Ми знаємо мету цих нападів. Це зроблено, щоб вивести з ладу фінансову систему України, послабити наші оборонні можливості й зрештою дестабілізувати українське суспільство. По нас вдарили, але ми стали стійкішими», — наголосив Павло Клімкін.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»