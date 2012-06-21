24 українських моряків, яких російські силовики захопили в листопаді 2018 року біля Керченської протоки, слід вважати військовополоненими й такими, що перебувають під захистом відповідно до Третьої Женевської конвенції. Про це йдеться в опублікованій Управлінням Верховного комісара ООН із прав людини доповіді про ситуацію в Україні, яка охоплює часовий проміжок з 16 листопада 2018-го до 15 лютого 2019 року.
В управлінні зазначили, що Росія, яка окупувала Крим, досі не надала УВКПЛ доступу на півострів відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема щодо територіальної цілісності України.
«УВКПЛ і надалі спостерігає за ситуацією з правами людини на півострові з материкової частини України. Російська Федерація всупереч міжнародному гуманітарному праву, яке використовують щодо держави-окупанта, і далі застосовує свої закони, наслідок чого — істотні порушення прав людини, які непропорційно сильно впливають на кримських татар», — цитує УНІАН текст доповіді.