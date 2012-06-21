Стан технічної готовності до опалювального сезону становить 97,6%. Ідеться про житловий сектор, підготовку паспортів до підключення тепла до будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, а також котелень, які подаватимуть тепло. З огляду на те що подальший проноз погоди несприятливий, віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко припускає можливість передчасного початку опалювального сезону.
Прибудинкові лічильники тепла встановлюватимуть за кошти теплопостачальної компанії. Споживачі, які платитимуть за витрачені гігакалорії за лічильником, зможуть заощадити від 150 до 180 гривень щомісяця під час опалювального сезону.
У подальшому кошти постачальній компанії повернуться впродовж п’яти років через тариф, куди їх буде закладено. Витрати на кожну квартиру за лічильник становитимуть до 18 гривень на місяць. «Це важливо і з точки зору зростання економіки, і суспільного розвитку. Українці починають рахувати, скільки тепла вони витрачають і як його заощадити», — цитує слова урядовця його прес-служба.