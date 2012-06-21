У Києві опалювальний сезон може закінчитися раніше, в середині березня, якщо збережеться тепла погода. Про це повідомив керівник апарату Київської міської адміністрації Володимир Бондаренко на брифінгу в понеділок, 27 лютого.
«Якщо така температурна тенденція буде зберігатися, то в середині березня опалення буде відключене», — сказав він.
Перерахунку субсидій до кінця опалювального сезону не буде
Зазначимо, опалювальний сезон 2016/2017 року почався в Києві 12 жовтня і повинен бути завершений в середині квітня. Однак, якщо температура повітря протягом трьох діб зберігається вище +8 градусів і більше, орган місцевого самоврядування має право прийняти рішення про завершення опалювального сезону.