В Україні опалювальний сезон може розпочатися 15 жовтня.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на селекторній нараді щодо підготовки до опалювального сезону.
«За прогнозом ми бачимо, що середньодобова температура буде нижчою за 8 градусів приблизно 15 жовтня. Але хотів би зазначити, що соціальні об'єкти при рівні менше 16 градусів всередині приміщення повинні бути включені за заявкою», – сказав Зубко.
Він звернувся до міських голів, щоб слідкували за температурою повітря на вулиці.
Зі даними міністра, бюджетна сфера готова до підключення тепла на 99,9%, а житловий сектор – на 99,4%.