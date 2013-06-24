Підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 13 пожеж та надано психологічну допомогу 17 особам. Про це повідомляє Урядовий портал.

З початку війни здійснено 117 тис. 559 виїздів, ліквідовано 16 тис. 417 пожеж, врятовано 4 тис. 325 осіб, надано психологічну допомогу 226 тис. 595 особам.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 127 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 469 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 266,22 гектара.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 22 тис. 957 разів, Київщині – 8 тис. 786, Донеччині – 8 тис. 041, Миколаївщині – 6 тис. 034, Херсонщині – 7 тис. 710, Чернігівщині – 4 тис. 954, Сумщині – 2 тис. 522, Черкащині – 1 тис. 321.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 432 тис. 340 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 095 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 96 тис. 015 гектар.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.