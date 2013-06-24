Підрозділами ДСНС протягом доби 28 травня здійснено 86 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури. Ліквідовано 10 пожеж. Надано психологічну допомогу 111 особам. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що з початку війни здійснено 96 тис. 670 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів, ліквідовано 14 тис. 708 пожеж, врятовано 4 тис. 63 особи, надано психологічну допомогу 215 тис. 585 особам.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 41 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 93 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 3,1 гектара.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 18 тис. 533 разів, Київщині – 7 тис. 807, Донеччині – 5 тис. 488, Миколаївщині – 5 тис., Херсонщині – 5 тис. 158, Чернігівщині – 4 тис. 648, Сумщині – 2 тис. 80, Черкащині – 1 тис. 110.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 393 тис. 126 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 907 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 87 тис. 274 гектарів.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.