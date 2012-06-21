Підтримка суспільством ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) постійно зростає, що підтверджується даними опитувань 2013— 2016 років. Про це заявила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна під час презентації в Укрінформі результатів останнього загальнонаціонального соціологічного опитування «Освіта в Україні».
«Протягом останніх років населення позитивно ставиться до реалій цієї реформи. Більше того, саме позитивне ставлення населення і врятувало цю реформу, тому що свого часу, за Табачника, були неодноразові наміри якщо не скасувати, то принаймні обмежити дію ЗНО... Тобто очевидно, що в даному випадку є дуже позитивний взаємозв'язок: з одного боку це справді позитивна реформа, з другого боку, це позитивна реформа, яка підтримується більшістю населення», — наголосила пані Бекешкіна.
Відповідно до опитування, зазначила вона, більшість українців залишаються задоволені проведенням тестування. У 2016 році таких було 69%, незадоволених — 15%. Порівняно з 2015 роком, коли задоволених було 56%, цей показник зріс на 13%. Натомість кількість незадоволених зменшилася на 4%.
«Це реформа, яка доводить дуже важливу річ — можна в нашій країні робити позитивні реформи, якщо є політична воля, якщо є настрій робити це в інтересах населення», — зазначила пані Бекешкіна.