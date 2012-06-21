Більше половини українців довіряють церкві, волонтерам та армії. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
«Найбільшою довірою серед українців користуються церква, волонтери та Збройні сили України», —йдеться у повідомленні.
Так, згідно з результатами опитування, церкві довіряють 56,7% українців, проти 17% респондентів, що не довіряють цій соціальній інституції.
Довіру до волонтерів виражають 53,5% респондентів, тоді як 19,6% опитуваних їм не довіряють.
Збройним силам України довіряють 53,1% опитаних, разом з тим, недовіру до ЗСУ виражають 23,5% українців.
Як зазначається, опитування проводилося у 110 населених пунктах в усіх областях України, крім анексованого Криму. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Загалом було опитано 2 040 респондентів.