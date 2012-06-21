Претендент на пост глави держави Джо Байден випереджає чинного лідера США Дональда Трампа. Такі дані опитувань громадської думки в ключових штатах країни. Такими вважаються території, де шанси кандидатів обох партій приблизно рівні і тому голосування в них є вирішальним, пише The New York Times.

«Пенсільванія, Флорида, Арізона і Вісконсін – чотири штати, в яких кандидат в президенти США від Демократичної партії випереджає нинішнього главу держави. Байден виявився більш популярним серед виборців, які не голосували в 2016 році», –пише американське видання.

Опитування також виявило гендерний розрив між кандидатами, вказує газета. Так, в Арізоні Трамп випередив Байдена серед респондентів-чоловіків, у той час як той лідирував серед жінок. Крім того, Байден з великим відривом випереджає Трампа серед білих виборців з вищою освітою, а в Пенсільванії і Вісконсині Байден також значно лідирує серед літніх людей. В опитуванні взяли участь 1,4 тисячі респондентів у Флориді, 1,8 тисячі в Пенсільванії, 1,2 тисячі в Вісконсині і така ж кількість жителів в Арізоні.

Експерти відзначають, що вирішальне значення для виборчої кампанії кандидатів від двох провідних партій країни мають близько десяти штатів, в яких у них приблизно рівні шанси. Згідно з оцінками The Cook Political Report, в 2020 році такими штатами є Техас, Флорида, Джорджія, Північна Кароліна, Огайо і Айова. Ситуація ще в кількох штатах – Пенсільванії, Арізоні, Неваді, Вісконсині, Міннесоті, Мічигані і Нью-Гемпширі – також є невизначеною, проте ці штати схиляються до Демократичної партії, випливає зі звіту.

Більшість штатів США повідомили про рекордну явку на достроковому етапі голосування. У 16 штатах проголосувала вже половина від зареєстрованих виборців. Нагадаємо, чергові загальні вибори в США призначені на вівторок, 3 листопада. Поряд з главою держави, жителям належить вибрати третину складу Сенату, повний склад Палати представників, а також губернаторів і тисячі депутатів місцевих виконавчих органів влади. Через пандемію коронавирусу більшість американців проголосує поштою.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»