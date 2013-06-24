Укрзалізниця провела перше анкетування вантажних клієнтів щодо задоволення сервісом та організацією перевезень. На основі отриманих результатів компанія розробить і впровадить низку заходів для покращення якості перевезень та більш ефективної взаємодії з клієнтами. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Активізуємо роботу щодо покращення вантажних послуг та залучення нових клієнтів. Саме тому запроваджуємо регулярні опитування вантажних клієнтів. Перший скринінг дав нам можливість зрозуміти, де є проблеми та в якому напрямку рухатися. Обов’язково все детально проаналізуємо та схвалимо відповідні рішення, які допоможуть наростити обсяги вантажоперевезень та покращити якість послуг», – зазначив член правління АТ «Укрзалізниця», керівник вантажного напряму Олександр Носулько.

Так, за результатами опитування респонденти виділили 5 основних факторів, які, на їхню думку, найбільше впливають на якість наданих послуг:

⁠ дотримання термінів доставки вантажів (12%);

⁠ зручність оформлення документів (11%);

⁠ доступність інформації про дислокацію вагонів (10%);

⁠ вирішення проблемних ситуацій (10%);

⁠ збереженість вантажів/вагонів у процесі перевезень (8%).

Також учасники опитування надали низку важливих коментарів та пропозицій щодо вдосконалення процесу перевезення вантажів, серед яких:

⁠ підвищення клієнтоорієнтованості;

⁠ покращення комунікації з ринком, особливо на місцях;

⁠ оперативність надання інформації щодо стану вагона в процесі перевезення;

⁠ покращення роботи контакт-центру;

⁠ дотримання термінів доставки вантажу;

⁠ актуалізація та доступність контактної інформації;

⁠ спрощення порядку внесення даних в електронних системах;

⁠ підвищення якості ремонтів;

⁠ прискорення опрацювання офіційних звернень структурними підрозділами.

Довідково

В опитуванні взяли участь понад 220 респондентів, які були розділенні на 10 основних груп за родами вантажів (руда, вугілля, зернові вантажі, мінбудматеріали, хімічні й мінеральні добрива та інші) та середньомісячними обсягами перевезень (до 10 тис. тонн, від 10 тис. тонн до 100 тис. тонн, від 100 тис. тонн до 1 млн тонн, більше 1 млн тонн).