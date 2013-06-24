У планах урядовців — до 2030 року скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%. Про це розповіла перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, виступаючи на заході «На шляху впровадження Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та внесок партнерів у цей процес», що відбувся за участі першої леді України Олени Зеленської.

Міністерство економіки розробило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці та презентувало її у травні цього року. 15 вересня уряд ухвалив стратегію та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023—2025 роки. Тож заплановано досягти трьох ключових цілей: удосконалити законодавство про рівну оплату праці; сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі; створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

«Після перемоги Україна має стати країною без бар’єрів та упереджень. Маємо побудувати її інноваційною, спрямованою на людину та її потреби, відкритою до різноманіття. Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці — лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти», — цитує слова Юлії Свириденко Міністерство економіки.

За її словами, із травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати цю стратегію і досягло перших результатів: Мінекономіки підготувало проєкт Трудового кодексу; партнери — UN Women Ukraine невдовзі розпочнуть всеукраїнську комунікаційну кампанію; уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності в галузях освіти, зайнятості й підприємництва; Мінекономіки реалізує грантову програму «єРобота», яка сприяє залученню жінок, зокрема дружин ветеранів, до розвитку підприємництва.