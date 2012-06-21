«Ми інвестуватимемо в освіту, щоб ви спокійно могли робити свою справу і вкладати найкраще у прекрасних дітей, тому що вони — сьогодення й майбутнє нашої країни. Від того, наскільки вони будуть конкурентними, освіченими, залежить успіх нашої країни», — наголосив глава уряду.
Він нагадав учителям, що уряд уже підвищив їхню заробітну плату на майже 50%, а потім висловив переконання, що цього замало. Володимир Гройсман вважає за потрібне «повертати довіру до вітчизняної освіти, віддаючи належне українським учителям» у фінансовому еквіваленті. «Хочу запевнити всіх учителів України, що й наступного року ви матимете підтримку українського уряду й бюджету», — наголосив Прем’єр.
Учням він адресував інші слова: «Життя не завжди справедливе, але знаю: коли докладати зусиль, все робити для того, щоб досягти мети, ви завжди її досягнете. Ви приречені бути успішними. Хочу, щоб кожен з вас був і надалі гордістю своїх родин, щоб ви із вдячністю поверталися до них, щоб ви розбудовували нашу прекрасну країну і використовували всі знання, які здобули. Саме зараз відчиняєте двері в майбутнє. Бажаю, щоб це майбутнє було для вас світлим, успішним, мирним і хорошим. У добру путь!»
До слова, в Законі «Про Державний бюджет України на 2017 рік» додатково передбачено 28 мільярдів гривень на забезпечення підвищення мінімальної зарплати працівників освітньої галузі до 3,2 тисячі гривень. У грудні 2016 року Кабінет Міністрів схвалив механізм підвищення посадових окладів учителям на два тарифних розряди з 1 січня 2017 року. Завдяки цьому зарплати вчителів зросли на 50%.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»