Основними підприємствами-забруднювачами в Запорізькій області є «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Запорізький феросплавний завод», «Український графіт», «Запорізький абразивний комбінат», «Запоріжкокс», «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Запоріжвогнетрив». Викиди цих підприємств становлять 60-70 відсотків загального валового обсягу викидів забруднюючих речовин. Про це повідомили на брифінгу директор департаменту екології та природних ресурсів Запорізької ОДА Віталій Гордієнко та заступник начальника Держекоінспекції Запорізької області Артем Кизим.
За даними Віталія Гордієнка, основними забруднювачами навколишнього середовища Запорізької області є ПАТ ДТЕК «Дніпроенерго» та ПАТ «Запоріжсталь». В кінці минулого року департамент екології ОДА розробив техніко-економічне обгрунтування та проектно-кошторисну документацію по заходу «Організація і впровадження державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні», що передбачає встановлення семи стаціонарних постів для моніторингу стану навколишнього середовища у Запоріжжі та 14 стаціонарних постів по області.