Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка обрав твори, які братимуть участь у третьому турі конкурсу на здобуття премії. Всього визначено чотири номінації.
Література, публіцистика, журналістика
1. Іван Малкович (книга поезій «Подорожник з новими віршами»)
2. Віталій Портников (публіцистичний цикл у двох книгах: «Богородиця у синагозі» та «Тюрма для янголів»)
3. Василь Портяк (книга «Охоронителі діви»)
4. Андрій Содомора (книга «Поезія. Проза»)
5. Андрій Цаплієнко (книга оповідань «Книга змін», серія телесюжетів з лінії фронту)
6. Іван Яцканин (книги «Мить блискавки» та «Пора вузеньких вулиць»)
Музичне мистецтво
1. Галина Батьковська, Леся Репецька (музична програма «Сестри Тельнюк: наш Шевченко»)
2. Тарас Компаніченко (твори історико-культурної спадщини Руси-України та радіоцикл «Хорея козацька»)
3. Богдана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведная душе…», хорова кантата «Цвіт», музичний твір «Присниться сон мені»)
Візуальні мистецтва
1. Олександр Дубовик (арт-проект «Архів застережень»)
2. Микола Малишко (мистецький проект «Лінія» (Скульптура)
Кіномистецтво
1. Степан Коваль (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»)
2. Вікторія Трофіменко, Ярослав Пілунський, Владлен Одуденко, Олег Мосійчук і Віктор Демерташ (художній фільм «Брати. Остання сповідь»).
ДОВІДКА «УК»
Шевченківська премія – це найвища державна нагорода України в галузі культури і мистецтва. Рішення про присудження премії ухвалює Президент України на основі пропозицій Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Розмір Шевченківської премії в 2016 році склав 192 тисячі гривень.
Премія, починаючи з 2017 року, буде присуджуватися у п'яти номінаціях: літературі, публіцистиці, журналістиці; музичному мистецтві; театральному мистецтві; кіномистецтві; візуальному мистецтві. Раніше номінацій було дев'ять. Комітет з Шевченківської премії визначає переможців і вносить їх на затвердження президенту.
Нещодавно було оновлено склад комітету, до його складу увійшли 24 діячі культури і мистецтва. Головою комітету залишився письменник Юрій Щербак.